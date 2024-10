Âmbar ameaça desistir da Amazonas Energia se Aneel não aprovar plano na esfera administrativa

A Âmbar, controlada pela holding J&F, dos irmãos Batista, afirmou em nota que a Aneel precisa garantir "as seguranças jurídicas e econômica necessárias" para a operação, que acabou tendo aval somente sob judice, devido a uma liminar dada pela Justiça Federal do Amazonas em ação movida pela distribuidora amazonense para acelerar o processo de sua transferência de controle.

O plano aprovado pela Aneel, por força da liminar, prevê condições apresentadas pela Âmbar no fim de setembro. A proposta prevê custos de 14 bilhões de reais, pelos próximos 15 anos, aos consumidores de energia elétrica de todo o país. Para reduzir a dívida da concessionária amazonense, a Âmbar também se comprometeria com um aporte de capital de 6,5 bilhões de reais.

Essas condições, porém, não chegaram a ser aprovadas em âmbito administrativo. A última deliberação da diretoria da Aneel foi por uma proposta que seguia condições da área técnica da agência, prevendo um ônus menor aos consumidores de energia (8 bilhões de reais) e uma solução para toda a dívida de 10 bilhões de reais da Amazonas até o final deste ano.

Portanto, se a Âmbar assinasse o acordo para assumir a distribuidora sem essa aprovação da Aneel, haveria risco de o negócio ser anulado caso a decisão liminar seja revertida.

"Sem isso (aprovação de novo plano pela Aneel), a empresa abrirá mão de seu direito de concretizar o negócio", disse a Âmbar, acrescentando que apresentará um agravo contra uma decisão monocrática desta semana do diretor relator Fernando Mosna.

Na véspera, a reunião extraordinária da Aneel que discutiria o caso foi cancelada por decisão de Mosna, que entendeu que o pedido de reconsideração apresentado pela Âmbar no processo, para que a Aneel avaliasse novas condições propostas para assumir a Amazonas Energia, perdeu seu objeto depois de o regulador ter aprovado o negócio sub judice via despachos na segunda-feira.