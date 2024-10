CEO da Vale quer acelerar atividades, com mais produção e melhor comunicação, dizem analistas

"Os projetos que a Vale está trazendo para atingir a capacidade alvo de 350 milhões de toneladas vêm com uma intensidade de Capex muito baixa... pois são projetos existentes sendo recuperados e que já são atendidos por soluções de logística", disseram analistas do JP Morgan, em relatório.

"Os volumes adicionados também aumentarão a qualidade do portfólio geral de produtos da Vale."

Relatório do Santander também destacou que Pimenta quer reduzir custos, com o custo de caixa C1 abaixo de 20 dólares por tonelada, e aumentar a eficiência organizacional, investindo em novas tecnologias para aumentar a produtividade sem comprometer a segurança.

COMUNICAÇÃO E METAIS BÁSICOS

Os analistas destacaram ainda que a Vale planeja melhorar sua comunicação com autoridades e sociedade em geral.

"A agenda institucional é muito importante. A diretoria sente que há uma oportunidade de melhorar as comunicações com as partes interessadas, particularmente com o governo, para que todas as partes saibam o que a Vale está fazendo", afirmaram analistas do JP Morgan.