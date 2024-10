Dólar sobe quase 1% e se reaproxima dos R$5,60 sob influência do exterior

Às 17h03, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,87%, a 5,5990 reais na venda.

Assim como ocorreu em sessões anteriores, os yields dos Treasuries voltaram a subir nesta quarta-feira em meio à reprecificação do mercado para o futuro da taxa de juros nos EUA. Os dados de emprego da última sexta-feira continuaram a conduzir as apostas de que o Federal Reserve cortará juros em apenas 25 pontos-base em novembro -- e não em 50 pontos-base, como ocorreu em setembro.

Neste cenário de juros não tão baixos nos EUA, o dólar ganhou força ante a maior parte das demais divisas, incluindo o real, com investidores também à espera da divulgação da ata do último encontro do Federal Reserve, no meio da tarde.

Além da política monetária dos EUA, parte do foco dos investidores permaneceu voltada para a China. O governo chinês anunciou nesta quarta-feira que o Ministério das Finanças realizará uma entrevista coletiva no sábado para detalhar as medidas fiscais de estímulo para impulsionar a economia. Na terça-feira os investidores globais haviam demonstrado certa decepção com as medidas anunciadas.

“Tem a questão da China também, do estímulo ser menor que o mercado esperava, o que impactou as commodities”, comentou durante a tarde o chefe da mesa de operações do C6 Bank, Felipe Garcia.

Ele chamou a atenção para o fato de as divisas de países emergentes estarem perdendo valor ante o dólar durante a sessão, acrescentando que “o real aqui é a pior moeda”.