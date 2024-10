"Maioria substancial" do Fed apoiou corte de 0,50 p.p. em setembro, mostra ata

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Uma "maioria substancial" das autoridades do Federal Reserve na reunião de setembro apoiou o início da flexibilização da política monetária com um corte de 0,50 ponto percentual na taxa básica de juros, mas pareceu haver ainda mais concordância de que com o movimento inicial o Fed não estaria comprometido com nenhum ritmo específico de cortes no futuro, de acordo com a ata da reunião de dois dias divulgada nesta quarta-feira.

Os defensores do corte de 0,50 ponto percentual "destacaram que essa recalibração da postura da política monetária começaria a alinhá-la melhor com os indicadores recentes da inflação e do mercado de trabalho", disse a ata da reunião de 17 e 18 de setembro, na qual o Fed reduziu a taxa básica de juros para uma faixa de 4,75% a 5,00%, do intervalo de 5,25%-5,50% que vinha mantendo desde julho de 2023.