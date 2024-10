Minério de ferro recua em Dalian por incerteza sobre estímulos da China

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian caíram nesta quinta-feira, devolvendo ganhos registrados mais cedo, já que a incerteza em torno dos planos de estímulo fiscal da China obscureceu o sentimento do mercado, embora a demanda sazonal mais firme por produtos siderúrgicos tenha limitado as perdas.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,02%, a 775,5 iuanes (109,65 dólares) a tonelada.

O minério de ferro para novembro na Bolsa de Cingapura recuava 0,65%, a 104,2 dólares a tonelada.