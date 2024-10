Boeing vai cortar 17 mil empregos e atrasar entrega do 777X em meio a greves

"Estamos ajustando os níveis de nossa força de trabalho para nos alinharmos à nossa realidade financeira e a um conjunto mais focado de prioridades. Nos próximos meses, planejamos reduzir o tamanho de nossa força de trabalho total em cerca de 10%. Essas reduções incluirão executivos, gerentes e funcionários", afirmou a mensagem de Ortberg.

As ações da Boeing caíam 1,7% nas negociações pós-mercado.

A Boeing registrou encargos totais de 5 bilhões de dólares para seus negócios de defesa e comercial.

Chegar a um acordo para encerrar a paralisação do trabalho é crucial para a Boeing, que apresentou uma queixa por prática trabalhista injusta na quarta-feira, acusando o sindicato de não negociar de boa-fé. A S&P estimou que a greve está custando à Boeing 1 bilhão de dólares por mês e que a empresa corre o risco de perder seu valioso grau de investimento.

Ortberg também disse que a Boeing notificou os clientes de que agora espera a primeira entrega do 777X em 2026, devido aos desafios enfrentados no desenvolvimento, assim como à pausa nos testes de voo e à paralisação do trabalho. A Boeing já havia enfrentado problemas com a certificação do 777X, que atrasaram significativamente o lançamento do avião.

A Boeing, que divulga seu balanço do terceiro trimestre em 23 de outubro, disse em comunicado separado que agora espera uma receita de 17,8 bilhões de dólares, uma perda de 9,97 dólares por ação, e um fluxo de caixa negativo de 1,3 bilhão de dólares.