Santander Brasil decide antecipar Pix Automático para clientes

"Nós queremos ser o banco de escolha das pessoas jurídicas, sem dúvida nenhuma, afirmou à Reuters o diretor de produtos para pessoas jurídicas do banco, Paulo Duailibi, acrescentando que o Santander está se antecipando para "quando o mercado for intercambiável seja possível virar a chave de maneira simples".

Previsto para 28 de outubro, o lançamento do PIX Automático para a população foi adiado em julho pelo BC para 16 de junho de 2025. Muitos bancos, porém, já estavam adiantados em seus processos para oferecer o serviço. O Banco do Brasil, por exemplo, convida clientes a testar o serviço em um piloto.

O executivo do Santander Brasil não estimou um efeito numérico na receita, mas avalia que deve ocorrer uma mudança no perfil. Também acredita que as empresas não devem concentrar suas operações em um único banco, e com base nas conversas que o Santander já tem mantido com empresas não vê risco de perder participação em pagamentos.

"Nós vamos ter um 'share' importante nesse novo mercado. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Mas, sim, haverá concorrência entre os bancos", ponderou, explicando que o Santander também está trabalhando em conjunto com empresas para criar diferenciais.

O executivo afirmou que as empresas estão demonstrando muito interesse em aderir a esse serviço, que acaba "trazendo uma simplificação operacional", entre outros benefícios, incluindo o repasse do pagamento do cliente à companhia em D+0, enquanto atualmente ocorre em D+1.

Além de atrair as companhias antes que a novidade entre em vigor, o Santander busca um processo de educação sobre o novo serviço para seus clientes pessoa física, incluindo sanar dúvidas que possam ocorrer, por exemplo, quando uma determinada empresa anunciar que fará o Pix Automático por meio de um rival.