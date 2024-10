BC não persegue nível de câmbio e forma de atuação não mudou, diz Galípolo

BRASÍLIA (Reuters) - O câmbio no Brasil é flutuante e as atuações do Banco Central se dão em situações de falta de liquidez ou excesso de volatilidade, sem que haja busca por qualquer nível específico para o real, disse nesta segunda-feira o diretor de Política Monetária da autarquia, Gabriel Galípolo.

Em evento promovido pelo Itaú BBA, Galípolo afirmou que não há mudança de institucionalidade da lógica de atuação no câmbio pelo Banco Central.

"O câmbio no Brasil é flutuante, é uma linha de defesa relevante para a estabilidade e absorção de choques, e as atuações do BC se dão exclusivamente por algum tema relacionado a falta de liquidez ou excesso de volatilidade, sem a persecução de qualquer tipo de nível de câmbio", afirmou.