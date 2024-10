Dino impede que cidades do desastre de Mariana paguem cláusulas de êxito a escritórios estrangeiros

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar nesta segunda-feira em favor do Instituto Brasileiro de Mineração que impede que municípios vítimas do estouro de barragem de mineração em Mariana (MG) paguem cláusulas de êxito a escritórios de advocacia estrangeiros contratados por eles para obterem indenizações pelos desastres.

Dino, que concedeu a liminar sob a condição de ser referendada pelo plenário da corte, afirmou que os cerca de 60 municípios listados no pedido de liminar do Ibram terão que apresentar os contratos firmados com escritórios de advocacia estrangeiros para esclarecer se os termos acordados com os advogados incluem previsão de pagamento adicional em caso de êxito.

A causa dos municípios, que foi aberta na Justiça do Reino Unido, tem julgamento marcado para este mês e envolve um pedido de indenização estimado em cerca de 260 bilhões de reais.