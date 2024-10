Diretor do Fed Waller pede "mais cautela" em cortes de juros

"Considero que a totalidade dos dados diz que a política monetária deve prosseguir com mais cautela no ritmo dos cortes dos juros do que o necessário na reunião de setembro", disse Waller, observando que as revisões recentes dos dados econômicos mostram que as famílias ainda gastam recursos e que custos de empréstimos mais baixos podem liberar a "demanda reprimida" por itens de grande valor.

"Estarei atento para ver se os dados sobre a inflação, o mercado de trabalho e a atividade econômica, que devem ser divulgados antes da próxima reunião, confirmam ou não minha tendência de ser mais cauteloso em relação ao afrouxamento da política monetária."

(Por Ann Saphir)