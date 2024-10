Dólar tem leve baixa após dados do IBC-Br e comentários de Galípolo

Galípolo afirmou que a desancoragem das expectativas para os preços segue sendo uma preocupação e que a função de reação do BC sempre será de perseguir a meta de inflação.

Operadores colocam 99% de chance de o BC elevar os juros em 50 pontos-base em novembro.

"Acho que não houve surpresas na fala dele... Mas ele destacou uma posição do BC conservadora e acho que aí que o mercado viu algum indício sobre as próximas decisões do Copom", afirmou Bergallo.

O real superava o desempenho de seus pares emergentes, que sofriam com a aversão ao risco no exterior, com investidores se mostrando decepcionados com notícias sobre o pacote de estímulo da China.

A força da moeda norte-americana no exterior ainda era sustentada pela consolidação das apostas de um afrouxamento monetário gradual por parte do Fed em suas próximas reuniões, após dados da semana passada mostraram uma inflação ao consumidor mais alta do que o esperado nos EUA.

Acompanhando o cenário externo, o real chegou a perder diante do dólar no início da sessão, com a divisa norte-americana atingindo uma máxima de 5,6515 reais (+0,64%)