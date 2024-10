Prêmio Nobel de Economia vai para pesquisadores que estudam desigualdade

"Reduzir as grandes diferenças de renda entre os países é um dos maiores desafios de nosso tempo. Os laureados demonstraram a importância das instituições sociais para alcançar esse objetivo", disse Jakob Svensson, Presidente do Comitê do Prêmio em Ciências Econômicas.

"Eles identificaram as raízes históricas dos ambientes institucionais fracos que caracterizam muitos países de baixa renda atualmente", disse ele em uma coletiva de imprensa.

O prêmio veio um dia depois que o relatório do Banco Mundial mostrou que os 26 países mais pobres do mundo -- que abrigam 40% das pessoas mais pobres -- estão mais endividados do que em qualquer outro momento desde 2006, destacando uma grande reversão na luta contra a pobreza.

O prestigioso prêmio, formalmente conhecido como Prêmio Sveriges Riksbank em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, é o último prêmio a ser concedido este ano e tem o valor de 11 milhões de coroas suecas (1,1 milhão de dólares).

Acemoglu disse na coletiva de imprensa do Nobel que os dados coletados por grupos pró-democracia mostraram que as instituições públicas e o Estado de Direito em muitas partes do mundo estão sendo enfraquecidos.

"Acho que este é um momento em que as democracias estão passando por uma fase difícil", disse Acemoglu. "E, de certa forma, é crucial que elas recuperem a posição de destaque em termos de melhor governança, governança mais limpa e cumprimento da promessa de democracia para uma ampla gama de pessoas."