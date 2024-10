Ações da China caem enquanto investidores aguardam detalhes sobre gastos fiscais

CINGAPURA/XANGAI (Reuters) - As ações chinesas caíram acentuadamente nesta terça-feira depois de avanços que levaram os mercados a máximas de vários anos, enquanto os investidores esperam para ver a extensão e a velocidade das medidas de suporte do governo para a segunda maior economia do mundo.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 2,53%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 2,66%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 3,67%.

Os mercados chineses estão em alta desde o final de setembro, quando uma série de anúncios de medidas levou à especulação de que o governo estava finalmente falando sério sobre gastar dinheiro para salvar a meta de crescimento de 5% deste ano.