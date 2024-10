Governo apresentará medidas de contenção de gastos após eleições municipais, diz Tebet

"Temos que trabalhar com a política brasileira, nós temos que trabalhar com o diálogo com o Congresso Nacional", disse, ressaltando que as iniciativas ainda passarão por aprovação de Lula.

Segundo ela, o plano prevê a conclusão das discussões com o presidente logo após o segundo turno das eleições municipais, no fim deste mês, e em seguida uma abertura do diálogo com o Congresso.

"A ideia é colocar o máximo possível de medidas ainda este ano dentro daquilo que a gente saiba que é possível votar ou começar a discussão", afirmou.

A Reuters mostrou na segunda-feira que o governo preparava medidas de contenção de gastos obrigatórios para serem apresentadas após a realização do segundo turno das eleições, em busca da sustentabilidade do arcabouço fiscal e da dívida pública.

A ministra afirmou que, como parte da avaliação política, uma parcela das iniciativas deve ser apresentada logo, com uma nova leva de medidas estruturais a serem enviadas em um segundo momento.

No total, segundo ela, a equipe econômica tem mais de 30 medidas em estudo.