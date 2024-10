Vendas da LVMH caem 3% com piora em demanda chinesa

A moda e os artigos de couro compreendem quase metade da receita da LVMH e quase três quartos de seu lucro recorrente.

Na Ásia - excluindo o Japão - do qual o mercado chinês é uma parcela dominante, o declínio das vendas piorou para 16%, em comparação com a queda de 14% no trimestre anterior.

Uma onda de consumo pós-pandemia perdeu força no ano passado e a crise imobiliária da China pesou sobre a confiança dos consumidores. As esperanças de que as medidas de estímulo do governo chinês possam reacender rapidamente o entusiasmo pelas mercadorias de luxo ainda não se concretizaram.

No Japão, a LVMH disse que o crescimento diminuiu drasticamente para 20%, em comparação com o salto de 57% do trimestre anterior, devido ao iene mais forte.