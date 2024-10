Cosan não pretende vender participação na Vale no curto prazo, diz presidente do conselho ao Valor

"Somos investidores de longo prazo e estamos felizes (com o investimento). Não temos interesse em flipar (vender) as ações no curto prazo", disse Ometto, em entrevista ao jornal Valor Econômico.

Ele observou, no entanto, que a Cosan estava estudando alternativas para reduzir sua dívida.

A Cosan controla as empresas Rumo, Moove, Compass e compartilha o controle da Raízen com Shell.

A Cosan comprou inicialmente uma participação de 4,9% na Vale no final de 2022, mas desde então vendeu cerca de 33 milhões de ações, reduzindo a participação para 4,1% em um movimento que disse ter como "objetivo otimizar sua estrutura de capital", sem nenhuma alteração em seu investimento de longo prazo na Vale.

A Vale trocou recentemente o presidente-executivo. O ex-diretor de Finanças e Relaçõs com Investidores Gustavo Pimenta foi eleito para o comando da companhia, para o lugar antes ocupado por Eduardo Bartolomeo. Ometto elogiou Pimenta como alguém que "conhece bem a mineradora, corrigindo o que tem de ser feito", segundo o Valor.

