Dólar chega a superar os R$5,70, mas perde força e fecha sessão quase estável

“Do lado do Trump, que tem saído na frente em algumas pesquisas, a sensação é de que haverá maior protecionismo, o que traz certo fortalecimento do dólar no curto prazo”, comentou Guilherme Suzuki, sócio da Astra Capital.

Além do exterior, o mercado seguiu repercutindo nesta quarta-feira o cenário fiscal no Brasil. As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) voltaram a subir em meio à desconfiança quanto a capacidade do governo Lula de equilibrar as contas públicas.

Na terça-feira, antes mesmo de qualquer anúncio concreto de medidas, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que algumas iniciativas de contenção de gastos estão “interditadas” pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, citando que a política de ganhos reais do salário mínimo não será alterada.

Nesta quarta-feira, por sua vez, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a agenda de revisão de gastos públicos é tema a ser tratado com prioridade pelo governo até o fim do ano. Segundo ele, serão propostas de medidas “consistentes” para que o arcabouço fiscal tenha vida longa.

“Eu nem estou falando em corte, eu quero muito mais uma calibragem da dinâmica da evolução dos gastos para caber dentro do arcabouço fiscal”, disse o ministro.

Em meio ao avanço firme do dólar no exterior e ao debate interno no governo sobre medidas de contenção de gastos, a moeda norte-americana à vista saltou para a máxima de 5,7012 reais (+0,75%) às 9h58, ainda na primeira hora de negócios.