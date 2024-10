Dow Jones registra novo recorde, com impulso de ações de chips e dados de varejo dos EUA

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, a maior fabricante de chips por contrato do mundo, superou estimativas do mercado para o lucro e previu um salto na receita do quarto trimestre, impulsionada pela demanda por chips de inteligência artificial (IA).

Dados recentes dos EUA confirmaram o crescimento saudável da economia, mantendo as apostas em um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na próxima reunião do Federal Reserve praticamente intactas em 89,4%, de acordo com o FedWatch da CME.

As vendas no varejo dos EUA aumentaram 0,4% em setembro, um pouco mais do que o esperado, enquanto os pedidos semanais de auxílio-desemprego caíram inesperadamente.

O Dow Jones subiu 0,37%, para 43.239,05 pontos. O S&P 500 teve variação negativa de 0,02%, para 5.841,47 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq registrou variação positiva de 0,04%, para 18.373,61 pontos.

Investidores estavam tentando descobrir quais empresas e setores liderarão a alta do mercado, e quando fazer a rotação para eles, depois de meses em que as megacaps impulsionaram as altas do mercado.

A maioria dos setores do S&P 500 também ficou mais fraca, inclusive os mais sensíveis aos juros, como o de serviços públicos e o imobiliário, que caíram 0,9% e 0,7%, respectivamente.