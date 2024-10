Yellen diz que tarifas altas nos EUA é "profundamente equivocado" e aumentariam os preços

Yellen não citou Trump especificamente, mas se referiu a seus pedidos de aumentos acentuados de tarifas. Trump propôs aumentar as tarifas para 10% a 20% sobre praticamente todas as importações dos EUA e para pelo menos 60% sobre as importações da China, com ameaças específicas de até 200% sobre empresas individuais, como a John Deere, se elas transferirem parte da produção para o México.

Na quarta-feira, Trump chamou tarifas de "a palavra mais bonita do mundo", argumentando que elas estimulariam o crescimento da produção dos EUA.

"(A idéia de) isolar os Estados Unidos com altas tarifas sobre amigos e concorrentes ou para tratar até mesmo nossos aliados mais próximos como parceiros transacionais são profundamente equivocados", disse Yellen nos trechos divulgados pelo Tesouro. "Tarifas abrangentes e não direcionadas aumentariam os preços para as famílias americanas e tornariam nossas empresas menos competitivas."

Uma abordagem do tipo "seguir sozinha" para a política externa e econômica - como a adotada quando Trump era presidente - tornaria praticamente impossível avançar com os interesses econômicos e de segurança nacional dos EUA hoje, disse Yellen, incluindo pressionar a Rússia sobre sua invasão da Ucrânia, melhorar a segurança da cadeia de suprimentos ou abordar as políticas industriais agressivas da China.

Yellen enfatizou a necessidade de criar uma relação econômica mais saudável com a China, mas argumentou contra o corte de laços com Pequim.

"O comércio e os investimentos com a China podem trazer ganhos significativos para as empresas e os trabalhadores norte-americanos e devem ser mantidos", disse Yellen. "Mas também precisamos ter um relacionamento econômico saudável baseado em condições equitativas."