Dólar tem leve baixa ante o real com risco fiscal contendo impulso do exterior

O dólar recuava frente ao peso mexicano, ao rand sul-africano e ao peso chileno.

Os ganhos de divisas emergentes também recebiam impulso das perdas da moeda norte-americana ante seus pares fortes. O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,23%, a 103,540.

No cenário doméstico, o mercado ainda demonstrava preocupações com a questão fiscal, enquanto aguarda o anúncio de medidas de contenção de gastos, à medida que o Executivo busca caminhos para cumprir as regras do arcabouço fiscal.

A espera pelos desenvolvimentos fiscais gerava maior cautela em investidores nacionais, e o real tinha os menores ganhos ante o dólar entre emergentes nesta sessão.

"Embora o fator externo tenha um peso significativo para as movimentações do câmbio, o tema fiscal segue com grande repercussão, pressionando os juros futuros e ainda permeando as incertezas sobre o quão efetivo serão os cortes de gastos do governo", afirmou Riauba.

A curva de juros brasileira apresentava nova abertura nesta sexta, com os juros futuros subindo novamente para vários vencimentos em meio às preocupações com as contas públicas.