Estudante mata três colegas em escola rural na Bahia

(Reuters) - Um estudante matou três colegas nesta sexta-feira e em seguida tirou a própria vida em uma escola rural em Heliópolis, no norte da Bahia.

Segundo publicação no X do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que já governou o estado, o incidente ocorreu no Colégio Municipal Dom Pedro I, em Heliópolis.

"Fora do Brasil, em missão internacional, recebi a triste notícia da morte de quatro jovens", postou o ministro na rede social. "Um estudante vitimou três colegas e, em seguida, tirou a própria vida."