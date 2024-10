Governo fará MP com garantia de R$150 mi para crédito de R$1 bi para empresas afetadas por apagão em SP

Por Eduardo Simões

SÃO PAULO (Reuters) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva editará uma medida provisória para dar 150 milhões de reais de garantia com vistas a abrir uma linha de crédito de 1 bilhão de reais para empresas que comprovarem que foram afetadas pelo apagão que atingiu a região metropolitana de São Paulo, disseram Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em evento na capital paulista nesta sexta-feira.

"Vamos fazer para São Paulo o mesmo que fizemos para o Rio Grande do Sul: as pessoas que tiveram prejuízo por causa do apagão nós vamos estabelecer uma linha de crédito para que as pessoas possam se recuperar", disse Lula durante evento na capital paulista sobre liberação de crédito para pequenos e micro empresários, lembrando medida adotada pelo governo para vítimas das enchentes deste ano no Rio Grande do Sul.