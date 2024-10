Minério de ferro cai em Dalian por dados fracos da China e registra perda semanal

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian caíram nesta sexta-feira, fechando a semana em baixa, influenciados por dados que mostram fraqueza contínua da economia e do mercado de aço da China, embora as notícias de novas medidas do banco central chinês tenham limitado as perdas.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,55%, a 760,5 iuanes (106,95 dólares) a tonelada. Na semana, a perda foi de 3,12%.