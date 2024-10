Presidente do Fed de Atlanta diz não ter pressa em reduzir juros para nível neutro

Esse também é o prazo em que ele espera que a inflação, segundo a medida preferencial do Fed, atualmente em 2,2%, tenha atingido a meta do banco central.

No mês passado, o Fed reduziu sua taxa de juros em 0,50 ponto percentual, mais do que o esperado, e Bostic disse que espera apenas um único corte de 0,25 ponto percentual ao longo das duas últimas reuniões do Fed no ano.

Esse corte inicial de 0,50 ponto percentual, disse Bostic nesta sexta-feira, posiciona o Fed para qualquer eventualidade.

(Por Ann Saphir)