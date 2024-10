Boeing oferece aumento salarial de 35% em quatro anos para encerrar greve

Por David Shepardson

(Reuters) - Os trabalhadores em greve da Boeing votarão na quarta-feira uma nova proposta que inclui aumento salarial de 35% ao longo de quatro anos, o que pode pôr fim a uma greve que já dura cinco semanas, informaram a empresa e o sindicato neste sábado.

Cerca de 33.000 dos trabalhadores sindicalizados da Boeing na Costa Oeste dos Estados Unidos, a maioria no Estado de Washington, estão em greve desde 13 de setembro. A paralisação do trabalho interrompeu a produção do 737 MAX, o avião mais vendido da fabricante.