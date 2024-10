BHP tenta evitar responsabilidade por Mariana, dizem advogados em Londres

A BHP também disse que partes do processo eram "implausíveis ou exageradas".

A audiência de segunda-feira segue os desdobramentos das negociações da BHP com as autoridades brasileiras sobre o desastre. O governo brasileiro está discutindo um acordo de compensação de cerca de 30 bilhões de reais com BHP, Vale e a Samarco, segundo informaram as empresas na sexta-feira.

Tom Goodhead, presidente da Pogust Goodhead, o escritório de advocacia que representa os reclamantes, disse a jornalistas que as vítimas do desastre não estavam envolvidas no acordo planejado.

"As pessoas simplesmente acham que é muito pouco e muito tarde", disse ele do lado de fora do Tribunal Superior. "Elas querem prosseguir com o julgamento e responsabilizá-los."

A BHP disse em um comunicado que está tentando "finalizar um processo justo e abrangente de compensação e reabilitação".

A audiência de 12 semanas também considerará se os municípios brasileiros têm permissão para entrarem com ação judicial, o impacto de quaisquer acordos firmados com a BHP pelos reclamantes envolvidos no processo inglês e se as reclamações foram apresentadas tarde demais.