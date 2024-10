Fraqueza no mercado de trabalho poderia acelerar ritmo de corte de juros do Fed, diz Kashkari

Mas ele também disse que a força da economia enquanto o Fed estava aumentando os juros e desde que os diminuiu no mês passado sinaliza para ele que o eventual ponto de repouso para a taxa básica -- o que é conhecido como taxa neutra, em que os custos dos empréstimos não desaceleram nem estimulam o crescimento -- pode ser mais alto do que no passado.

"Queremos manter o mercado de trabalho forte e queremos que a inflação volte à nossa meta de 2%", disse Kashkari, e a trajetória adequada da taxa de juros "dependerá dos dados".

A expectativa é de em sua próxima reunião de política monetária, nos dias 6 e 7 de novembro, o Fed corte a taxa básica, atualmente na faixa de 4,75% a 5,00%, em 0,25 ponto percentual.

(Por Ann Saphir)