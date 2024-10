Ibovespa fecha em queda com Petrobras, mas Embraer atenua perda

Na visão da equipe de grafistas da Ágora Investimentos, o Ibovespa segue oferecendo uma leitura baixista de curto prazo após recente formação de topo na região dos 131.700 pontos. "Em caso de perda do suporte consolidado dos 129.500 pontos, confirmaria pivô de baixa com alvo em 125.250 pontos", afirmou.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN recuou 1,57%, apesar da alta do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou com elevação de 1,68%. Foi a quinta queda seguida, com a ação acumulando no período uma perda de quase 4%. PETROBRAS ON caiu 1,83% na sessão.

- EMBRAER ON valorizou-se 4,17%, após divulgar na sexta-feira à noite que entregou 57 aeronaves não relacionadas à defesa nos três meses encerrados em setembro, crescimento de 33% em relação a um ano antes.

- HYPERA ON fechou em alta de 1,91%, depois de um dia volátil, no qual chegou a cair mais de 17% no pior momento e a avançar quase 5% na máxima da sessão. Os papéis abriram em forte queda, na esteira da divulgação na sexta-feira de uma nova estratégia para melhorar o capital de giro e números preliminares do terceiro trimestre, que ofuscaram o anúncio de recompra de ações. O sinal mudou, porém, em meio a notícias sobre proposta de combinação de negócios feita pela EMS, confirmada pela Hypera durando o pregão.

- BRAVA ON avançou 1,3%, favorecida pela alta dos preços do petróleo no exterior, mas tendo também no radar anúncio pela empresa de que a ANP aprovou solicitações que permitirão a intensificação das atividades de manutenção e recuperação de integridade de unidades flutuantes no campo de Papa-Terra. A companhia manteve previsão de retomada da produção em dezembro.