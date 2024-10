Kazimir, do BCE, diz estar cada vez mais confiante em trajetória de desinflação

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro deve retornar à meta no próximo ano, mas são necessárias mais evidências para que o Banco Central Europeu possa declarar vitória, disse o chefe do banco central eslovaco, Peter Kazimir, nesta segunda-feira.

Kazimir, um conservador declarado, foi uma das poucas autoridades a expressar abertamente dúvidas sobre a necessidade de cortar os juros neste mês, mas cedeu e acabou apoiando a medida, a terceira etapa de afrouxamento da política monetária neste ano.

"Se os novos dados e previsões confirmarem um ritmo acelerado na desinflação, estaremos em uma posição forte e confortável para continuar o ciclo de afrouxamento", disse Kazimir em uma publicação em blog.