Ações da China sobem com medidas de estímulo ao mercado acionário

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China ampliaram seus ganhos nesta terça-feira, com as instituições financeiras locais intensificando o uso da nova ferramenta do banco central para fundos buscando reforçar o mercado acionário.

O banco central do país deu início às suas primeiras operações na segunda-feira com um mecanismo de swap criado para reanimar o mercado de ações, trocando ativos no valor de 50 bilhões de iuanes (7 bilhões de dólares) com corretoras, empresas de fundos e seguradoras.