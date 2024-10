Diretoria do Fed pune funcionários por assédio sexual entre 2020 e 2023, mostra documento

Por Douglas Gillison

(Reuters) - A diretoria do Federal Reserve recebeu 11 queixas de assédio sexual por parte de funcionários entre 2020 e 2023 e, como resultado, disciplinou nove de seus membros, demitindo quatro deles, de acordo com um documento enviado pelo banco central dos Estados Unidos à Reuters no mês passado.

O documento, noticiado pela primeira vez pela Reuters, fornece uma visão rara de como o Fed lidou com casos de assédio sexual que não resultaram em queixas formais que as agências dos EUA são legalmente obrigadas a divulgar de acordo com as leis federais de discriminação.