Homem mata pai, irmão e policial e é encontrado morto dentro de casa em Novo Hamburgo

"Isso não pode ser normalizado: a distribuição indiscriminada de armamentos na sociedade, com grande parte deles caindo nas mãos do crime, é inaceitável. Estendo minha solidariedade aos familiares das vítimas, incluindo a do policial militar Everton Kirsch Júnior, e a toda a comunidade afetada."

Na mesma rede social, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse que a Brigada Militar atuou com firmeza no caso, " evitando consequências ainda maiores" e lamentou a morte do policial.

"O soldado Everton, com apenas 31 anos, deu sua vida para proteger a sociedade gaúcha. Ele era esposo, pai de um bebê de 45 dias e, acima de tudo, um herói. Que sua coragem e dedicação nunca sejam esquecidas. Meus sentimentos à família e o desejo de rápida recuperação aos feridos", escreveu.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)