Ministros das Finanças do G20 veem "boas perspectivas" para pouso suave global, mostra esboço de comunicado

"Comprometemo-nos a resistir ao protecionismo e a incentivar esforços conjuntos para apoiar um sistema de comércio multilateral baseado em regras, não discriminatório, justo, aberto, inclusivo, equitativo, sustentável e transparente, com a Organização Mundial do Comércio (OMC) em seu núcleo e continuar apoiando os esforços de reforma da organização por seus membros."

O ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, expressou confiança de que os líderes financeiros do G20 aprovarão uma declaração conjunta, refletindo o consenso em suas discussões, depois de fazê-lo com sucesso em sua última reunião em julho.

O esboço do comunicado manteve a linguagem acordada em julho com relação ao compromisso do grupo com a transparência fiscal e com a promoção do diálogo global sobre a tributação efetiva, inclusive de "indivíduos de patrimônio líquido ultra-alto".

Embora o compromisso não chegue a endossar um imposto global sobre bilionários -- uma ideia introduzida pela presidência brasileira do G20 -- ele foi visto como uma vitória pela delegação brasileira por manter a questão na agenda e fortalecer politicamente quaisquer propostas que os países individuais possam apresentar, disseram duas fontes à Reuters.

No entanto, ambas as fontes reconheceram que o verdadeiro desafio virá na cúpula dos líderes no próximo mês, uma vez que uma possível vitória de Trump pode levar aqueles que se opuseram privadamente à proposta a se posicionarem publicamente contra a necessidade de uma tributação mais progressiva sobre os bilionários, incluindo o argentino Javier Milei.