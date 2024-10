Eventual vitória de Trump adiciona pressão de alta ao dólar no Brasil, dizem analistas

Outro ponto de atenção está ligado às promessas de Trump de reduzir impostos. O ex-presidente planeja estender todos os cortes tributários que conseguiu aprovar no Congresso em 2017, isentar a Previdência Social e as receitas de gorjetas e reduzir ainda mais o imposto de renda das empresas.

As mudanças poderiam acrescentar de 3,6 trilhões a 6,6 trilhões de dólares aos déficits primários dos EUA ao longo de dez anos, mostrou reportagem da Reuters em setembro.

“Faz parte do discurso de Trump baixar imposto, e sabemos que a redução de impostos, aliada a uma rigidez de gastos, vai elevar a dívida dos EUA”, afirmou o economista Gesner Oliveira, sócio da GO Associados. “Com isso, os EUA acabarão sendo levados a subir a taxa de juros, e isso termina por valorizar o dólar e desvalorizar as moedas dos emergentes.”

Para Gesner, a vitória por si só de Trump também eleva a tensão na geopolítica global, já que o republicano é famoso por tomar decisões por impulso e por criticar organizações multilaterais, como a ONU.

Em um mundo cada vez mais tenso, com guerras no Oriente Médio e no Leste Europeu, a imprevisibilidade de Trump seria mais um fator de pressão.

“Com Trump, (o presidente da Rússia, Vladimir) Putin fica fortalecido e um acordo razoável para o Oriente Médio vira uma incógnita. Tudo isso aumenta muito a volatilidade”, avaliou Gesner.