Ibovespa ensaia melhora frágil com apoio de Itaú e Bradesco

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,57%, acompanhado por BRADESCO PN, com elevação de 0,93%, SANTANDER BRASIL UNIT, com aumento de 0,56%, e BANCO DO BRASIL ON, com acréscimo de 0,11%.

- PETROBRAS PN valorizava-se 0,45%, apesar da piora dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent recuava 0,85%.

- VALE ON avançava 0,3% antes da divulgação do resultado do terceiro trimestre, após o fechamento. Na Ásia, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado em Dalian, na China, fechou em queda de 0,26%, mas o vencimento de referência em Cingapura subia 0,29%.

- LOJAS RENNER ON tinha alta de 3,01%, após o conselho de administração de aprovar bonificação de acionistas na proporção de 1 nova ação para cada 10 papeis detidos pelos investidores. Analistas da XP também calculam que a ação deve entrar no índice MSCI na próxima revisão.

- IRB(RE) ON perdia 4,63%, em dia de ajustes após disparar mais de 12% na quarta-feira após reportar resultado de agosto com lucro líquido de 29 milhões de reais.

- GPA ON cedia 2,11%, enquanto CARREFOUR ON reduziu as perdas para 0,27% e ASSAÍ ON passou a subir 1,38%.