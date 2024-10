Percepção sobre fiscal é principal fator para alta de prêmios de risco, diz diretor do BC

Os comentários de Gomes surgem em um momento de expectativa, entre os agentes do mercado, pelo anúncio de medidas concretas de contenção de gastos pelo governo Lula. A promessa é de que as medidas, com divulgação prevista para após as eleições municipais, assegurarão o cumprimento sustentável da meta de resultado primário, dentro das regras do arcabouço fiscal.

Nas últimas semanas, os prêmios na curva de juros brasileira subiram, com alguns contratos de DIs (Depósitos Interfinanceiros) exibindo taxas próximas de 13%, refletindo em grande parte a desconfiança do mercado em relação ao ajuste fiscal brasileiro.

No evento, Gomes defendeu ainda que o governo faça reformas estruturais que permitam mais transparência e previsibilidade à área fiscal. Segundo ele, o país deve registrar crescimento superior a 3% em 2024 e a expansão fiscal tem relação com o resultado.

"Este ano vamos ter um crescimento possivelmente acima de 3%. Acho que o estímulo fiscal é uma grande parte disso, se não a principal parte disso."

Ao mesmo tempo, ele lembrou que a política fiscal altera as expectativas de inflação, o que impacta a política monetária. Neste aspecto, ele reiterou que a meta de inflação perseguida pelo BC é de 3% e que a autarquia está comprometida em atingir o centro deste objetivo.

No relatório Focus mais recente, o mercado projetou a inflação em 4,50% em 2025 -- no teto da margem de tolerância de 1,5 ponto percentual da meta do BC. Para 2025, a projeção é de 3,99%, acima do centro da meta de 3%.