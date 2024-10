Unilever e Danone reconquistam consumidores com desaceleração de preços

Em forte contraste, a Unilever divulgou nesta quinta-feira um aumento de preços de 0,9% no terceiro trimestre e os volumes de vendas subiram 3,5%, o maior incremento desde o primeiro trimestre de 2021. Analistas esperavam crescimento de 1% nos preços e alta de 3,2% nos volumes vendidos.

"Entregamos um quarto trimestre consecutivo de crescimento de volume, com cada um de nossos grupos de negócios gerando volumes mais altos ano a ano", disse o presidente-executivo, Hein Schumacher.

Enquanto isso, a Danone, também superou as expectativas de vendas do terceiro trimestre, impulsionada por um aumento de 3,6% nos volumes vendidos, uma vez que os reajustes de preços diminuíram para 0,7%. O desempenho da empresa também foi apoiado em forte demanda na América do Norte por produtos com alto teor de proteína, cremes para café e águas.

Tanto a Unilever quanto a Danone mantiveram previsões de resultados para 2024.

"RECONFORTANTE"

A Unilever teve alta de 4,5% nas vendas do terceiro trimestre, pouco acima da previsão média de analistas de crescimento de 4,2%.