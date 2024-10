Multiplan seguirá com revitalizações até 2026 e não descarta venda de participações

Analistas do Itaú BBA classificaram o balanço como "neutro", com resultados em linha com o esperado, em um trimestre marcado por números operacionais sólidos, incluindo bom desempenho de vendas, menor nível de custos de ocupação e margens recordes.

CENÁRIO EM BH E NO RS

Os executivos ainda disseram que a companhia não deve concluir em 2024 as obras da primeira fase do empreendimento residencial Golden Lake, em Porto Alegre, conforme previsto, dada a catástrofe climática que atingiu o Estado do Rio Grande do Sul mais cedo este ano.

O final das obras do Lake Victoria, primeiro condomínio do Golden Lake, "provavelmente não vai acontecer no quarto trimestre como a gente imaginava", disse o diretor financeiro, citando as chuvas no RS, que atrasaram a entrega de materiais e dificultaram o acesso a mão de obra.

Até setembro deste ano, o empreendimento tinha 66% das 94 unidades vendidas. A segunda fase do projeto (Lake Eyre) teve seu pré-lançamento anunciado no mês passado e a construção deve começar em junho de 2025.

Em relação a Belo Horizonte, o presidente da Multiplan elogiou a praça e disse que há "oportunidades muito boas" para expandir o tamanho e trazer outras atividades ao BH Shopping e ao Pátio Savassi, na região.