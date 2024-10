Tenda aprova rolagem de contratos derivativos com Santander

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Tenda informou que seu conselho de administração aprovou a rolagem de contratos derivativos com o Santander, referenciados em até 3,03 milhões de ações com prazo máximo de liquidação até 29 de abril de 2026.

A operação acontece em virtude do vencimento do contrato atual assinado entre a companhia e o Santander, aprovado pelo colegiado da construtora em 4 de maio do ano passado, disse a empresa em fato relevante ao mercado nesta segunda-feira.

Enquanto não houver recursos disponíveis, "a autorização concedida limitar-se-á a contratos derivativos com liquidação exclusivamente financeira", afirmou a Tenda no comunicado.