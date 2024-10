STOXX 600 cai sob pressão de balanços, viagens e lazer são setores mais afetados

As ações da BP caíram 5% depois que o lucro da empresa no terceiro trimestre caiu para o nível mais baixo em quase quatro anos, levando o índice do setor de energia a uma queda de 1,2%.

As ações da Novartis caíram 4%, com investidores se concentrando nas vendas abaixo do esperado de um radiofármaco promissor da empresa suíça, mesmo que ela tenha aumentado sua orientação de lucros para 2024 pela terceira vez.

O índice do setor de saúde caiu quase 1%, atingindo o nível mais baixo em três semanas, também prejudicado por uma queda de 7,4% na Straumann, fabricante de implantes dentários, após um fraco desempenho no terceiro trimestre em seus negócios na América do Norte.

O setor de viagens e lazer foi o mais afetado, com as ações do grupo de companhias aéreas alemãs Lufthansa caindo 5%, depois de a empresa divulgar um lucro operacional menor no terceiro trimestre.

No entanto, o credor HSBC Holdings, focado na Ásia, deu um salto de 3,3%, depois de um lucro melhor do que o esperado no terceiro trimestre e de um programa de recompra de ações de 3 bilhões de dólares.

Das empresas do STOXX 600 que divulgaram os lucros do terceiro trimestre até o momento, 53% delas superaram as estimativas, ficando aquém da taxa típica de 54%, segundo dados recentes da LSEG.