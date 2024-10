Terminal BTG Pactual em Guarulhos começa a aceitar reservas para voos a partir de dezembro

Epstein disse que a expectativa de retorno do investimento é de cinco a dez anos, em linha com outros investimentos do grupo nesse modelo.

O diretor de marketing e comunicação do BTG Pactual, André Kliousoff, afirmou que o banco busca, com o terminal, reforçar seu posicionamento em relação aos clientes.

"O banco tem como propósito estar ao lado da vida dos nossos clientes...Isso vai além dos investimentos, das soluções financeiras", afirmou.

As reservas para viagens a partir do terminal podem ser feitas a partir de quarta-feira e em um primeiro momento, a instalação aceitará reservas para voos internacionais com saídas a partir de 17h até meia-noite.

A tarifa no modelo "pay per use" é de 590 dólares e contempla serviço próprio de check-in, raio-x, alfândega e imigração, além de transporte particular até a aeronave.

"O objetivo desse tipo de serviço é fazer essa jornada (da viagem) com menos fricção", destacou o presidente do Terminal BTG Pactual, Fábio Camargo, em apresentação a jornalistas. "Nós estamos tentando resolver o que está da porta da aeronave para fora."