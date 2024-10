Brasil abre 247.818 vagas formais de trabalho em setembro, acima da expectativa

Setembro marcou o melhor resultado para um mês desde fevereiro, quando o Brasil criou quase 306.000 empregos, de acordo com dados ajustados para vagas reportadas fora do prazo inicial.

De janeiro a setembro, foram criados 1.981.557 empregos líquidos, um aumento em relação a 1.597.481 no mesmo período do ano anterior, mostraram dados ajustados do ministério.

Quatro dos cinco grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos de vagas em setembro. O setor de serviços liderou a abertura de vagas, com 128.354 postos, seguido pela indústria, com 59.827.

No lado oposto, em último lugar, ficou o setor de agropecuária, com saldo negativo de 2.004 vagas.

Todas as unidades da Federação registraram saldo positivo, sendo São Paulo o Estado com o maior número de vagas criadas, com 57.067 novos postos, uma alta de 0,40% em relação ao mês anterior. Já Rondônia teve o desempenho mais fraco com abertura de 599 postos, uma alta de 0,20%.

(Por Victor Borges; edição de Isabel Versiani e Pedro Fonseca)