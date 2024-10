CCR vence leilão para concessão da Rota Sorocabana com oferta de R$1,601 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A CCR venceu nesta quarta-feira leilão para concessão do sistema rodoviário do lote Rota Sorocabana, com oferta de 1,601 bilhão de reais, segundo informações da B3, comprometendo-se com o investimento previsto de 8,8 bilhões de reais ao longo do contrato de 30 anos.

O leilão envolveu um conjunto de 12 rodovias em um total de 460 quilômetros que atravessam 17 cidades da região Sudoeste do Estado de São Paulo. O projeto prevê investimentos em obras que incluem duplicação e faixas adicionais.

Além do grupo CCR, participaram do certame Ecorodovias, EPR e Pátria Investimentos.