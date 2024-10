Crescimento da zona do euro supera previsões no 3º tri, mas perspectivas permanecem fracas

Por Balazs Koranyi

FRANKFURT (Reuters) - A economia da zona do euro cresceu mais rápido do que o esperado no terceiro trimestre, mas as ameaças de tarifas de uma possível presidência de Donald Trump nos Estados Unidos, juntamente com a escalada das tensões comerciais com a China, estão mantendo as perspectivas fracas.

O Produto Interno Bruto dos 20 países que compartilham o euro cresceu 0,4% no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores, superando as expectativas de 0,2%, mas ainda mostrando alguma fraqueza já que o setor industrial teve recessão e o consumo das famílias quase não cresceu, mostraram dados da Eurostat nesta quarta-feira.