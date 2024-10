Investimento da Petrobras pode crescer 8% para US$110 bi em novo plano, indicam fontes

A área de exploração e produção de petróleo vai ser novamente um prioridade no novo plano 2025/2029, de acordo com as fontes. "A lógica é a seguinte: toda gota de petróleo importa", disse uma delas.

A companhia também se prepara para investir no campo de Tupi, no pré-sal da Bacia de Santos, para elevar a produção do maior campo do Brasil de volta ao patamar de 1 milhão de barris de petróleo por dia (bpd) em 2027, conforme disse uma executiva recentemente.

Além disso, há a campanha para Búzios, que deverá se tornar o maior produtor de petróleo do Brasil, superando Tupi, ainda que a produção deste volte a aumentar.

Áreas da Bacia de Campos também deverão receber investimentos para reduzir o declínio natural da produção dos campos.

"A ideia é abrir poços originários, complementares e novos poços", afirmou. "Na Bacia de Campos, vamos ter mais poços perfurados, e a ideia é que aumente a produção."

Em novas fronteiras, a empresa mantém a expectativa de conseguir do Ibama a licença para iniciar uma campanha na Foz do Amazonas, na costa do Amapá, apesar da demora de respostas do Ibama, que pediu mais informações empresa, conforme reportagem publicada pela Reuters na véspera.