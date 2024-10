Preços ao produtor no Brasil sobem 0,66% em setembro em 8ª alta seguida

Entre as 24 atividades analisadas, o IBGE apontou que 17 apresentaram avanço em setembro sobre agosto.

“O IPP em setembro dialoga com aquele cenário que vimos em agosto, não somente pelas taxas iguais de variação (0,66%), mas também pelo fato de a principal influência para o resultado ter vindo de bens de consumo não duráveis", disse Felipe Câmara, analista do IPP.

"Assim como no mês anterior, a fabricação de alimentos foi determinante para a variação positiva de preços na indústria geral”, completou.

As maiores influências no resultado do IPP de setembro foram exercidas por alimentos (0,90 p.p.), indústrias extrativas (-0,27 p.p.), refino de petróleo e biocombustíveis (-0,13 p.p.), e papel e celulose (-0,10 p.p.).

Já as maiores variação foram registradas por indústrias extrativas (-5,85%), alimentos (3,70%), papel e celulose (-2,99%), e calçados e produtos de couro (-2,01%).

“Essa dinâmica da indústria de alimentos pode ser explicada pela alta de preços da carne bovina e do açúcar VHP. No caso da carne, houve redução da área de pastagem devido à seca e às queimadas dos últimos meses", explicou Câmara.