VW enfrenta ameaça de greve por anúncio de fechamento de fábricas na Alemanha

Na China, a Volkswagen também perdeu participação de mercado para modelos mais baratos de concorrentes locais, e o impacto foi exacerbado por uma desaceleração mais ampla da economia chinesa devido à crise no setor imobiliário.

As vendas da Volkswagen na China, o maior mercado de automóveis do mundo, caíram 15%, para 711.500 veículos no terceiro trimestre. Isso reduziu o número global da empresa, que caiu para 2,176 milhões de veículos. O dividendo de 2024 também será menor.

No acumulado do ano, as ações da Volkswagen acumulam queda de cerca de 20%, superando uma queda de 10% no índice automotivo pan-europeu.

No início desta semana, a chefe do conselho de trabalhadores da Volkswagen, Daniela Cavallo, ameaçou interromper as negociações.

Os sindicatos não podem realizar greves mais amplas até dezembro, como parte de uma trégua previamente acordada, mas os líderes trabalhistas ameaçaram repetidamente que os trabalhadores farão tudo o que estiver ao alcance para evitarem o fechamento das fábricas, o primeiro nos 87 anos de história do grupo.

A gerência afirma que a operação das fábricas alemãs é muito mais cara do que a dos concorrentes, devido aos altos custos com trabalhadores e energia.