Recuo de inadimplência deve desacelerar, mas risco de crédito do Bradesco está controlado, diz presidente

Às 10h55, as ações do Bradesco estavam entre as maiores quedas do Ibovespa, mostrando recuo de 3,7%, enquanto o índice recuava 0,16%. Os papéis do Itaú Unibanco, que divulga seu balanço na semana que vem, mostravam oscilação positiva de 0,34%.

MARGEM, RETORNOS

O presidente-executivo do Bradesco reforçou que as concessões de crédito sempre consideram o retorno ajustado ao risco, com foco na margem líquida, que vem "crescendo com consistência" desde o final do ano passado.

No período de julho a setembro, a margem líquida saltou 33% ano a ano e subiu 7% na base trimestral, para quase 8,9 bilhões de reais, em ambos os casos beneficiada pela queda nas provisões para devedores duvidosos, de 22,4% no ano e 2,2% no trimestre.

Noronha disse que o banco espera entregar retornos melhores trimestre a trimestre, após divulgar que retorno sobre o patrimônio médio (ROAE) alcançou 12,4% de julho a setembro de 2024, ante 11,4% no trimestre anterior e 11,3% um ano antes.

"Nós queremos entregar (mais retorno), e eu acho que a estratégia (do banco) está com consistência e perenidade", acrescentou.