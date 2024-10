Stellantis tem queda de receita e reduz estoques

A Stellantis teve receita de 33 bilhões de euros no terceiro trimestre, superando a expectativa média de analistas de 31,1 bilhões, de acordo com uma pesquisa da Reuters.

As vendas caíram 21%, para 1,17 milhão de veículos. As lacunas na linha de produtos foram o principal fator do declínio, disse o novo diretor-financeiro, Doug Ostermann, embora tenha acrescentado que essas lacunas devem começar a se fechar.

Na América do Sul, onde a operação no Brasil é a principal do grupo, as vendas somaram 259 mil veículos no terceiro trimestre, um crescimento de 14% sobre o desempenho de um ano antes. A receita na região, porém, caiu 2%, somando 4,2 bilhões de euros, pressionada principalmente por efeitos cambiais.

Enquanto isso, na América do Norte, as vendas da Stellantis no período somaram 299 mil unidades, uma queda de 36%, enquanto o faturamento despencou 42%, para 12,4 bilhões de euros.

A empresa disse que continua no caminho certo para lançar aproximadamente 20 novos modelos até 2024.

Entre eles, o novo utilitário esportivo médio Peugeot 3008, o híbrido C3 e o totalmente elétrico e-C3 da Citroën e o SUV compacto esportivo Junior, da Alfa Romeo, já chegaram às ruas ou estão disponíveis para encomenda, disse o grupo.