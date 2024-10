Weg mantém aposta em eletrificação de veículos apesar de desaceleração de montadoras

SÃO PAULO (Reuters) - A Weg deve manter seus esforços de desenvolvimento de produtos para o mercado de eletrificação de veículos apesar da redução da demanda que tem atingido as vendas de automóveis elétricos, uma vez que a empresa tem focado na recarga e no segmento de pesados, afirmou um executivo da empresa nesta quinta-feira.

"Isso não muda nossa estratégia", disse o diretor de finanças da Weg, André Salgueiro, em conferência com analistas após a publicação na véspera do balanço financeiro da companhia do terceiro trimestre.

"Acreditamos que uma parte do mercado continuará a ter componentes elétricos, principalmente os híbridos, o que demanda infraestrutura de recarga", disse o executivo. "Continuamos focados no desenvolvimento desse negócio", acrescentou.